Yol verme kavgasında bıçaklı saldırı: 1'i polis, 5 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi bıçakla, 1 polis arbede sonucu yaralandı.

IHA31 Mayıs 2026 Pazar 17:07 - Güncelleme:
Olay saat 15.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Özel halk otobüsü şoförü Özbek B. (29) ile Emirhan G. (24), Burak K. (37), Bulut D. (18) arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

YOL VERME KAVGASINDA BIÇAKLA SALDIRDILAR

Tartışma yol kenarında devam edince kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar tekme, yumruk ve bıçaklarla birbirine saldırdı. Kavgada otobüs şoförünün kardeşi Tuncay B. (25) elindeki bıçakla Emirhan G.(24), Burak K. (37), Bulut D. (18) ve Ahmet G.'yi (49) bıçakla yaraladı.

1 POLİS MEMURU ARBEDE SONUCU YARALANDI

Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı zorlukla sonlandırdı. Arbede sırasında trafik polisi M.E. (25) de başından yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Özbek B. (29) ile kardeşi Tuncay B. gözaltına alındı. Yaralılardan Emirhan G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

