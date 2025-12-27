İSTANBUL 6°C / 4°C
27 Aralık 2025 Cumartesi
  • Yol verme meselesinde ortalığı birbirine kattılar: 4 şüpheli yakalandı
Güncel

Yol verme meselesinde ortalığı birbirine kattılar: 4 şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde trafikte yaşanan yol verme tartışması kontrolden çıktı. Hafif ticari araç sürücüsünün üç araca çarptığı olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

27 Aralık 2025 Cumartesi 18:49
Yol verme meselesinde ortalığı birbirine kattılar: 4 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de bir sürücünün trafikte sinirlenerek taksiye, yolcu otobüsüne ve bir otomobile çarptığı olayın sebebinin "yol verme" meselesinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde trafikte tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen hafif ticari araç sürücüsü; taksiye, yolcu otobüsüne ve bir otomobile çarptı. Çevredeki vatandaşların korku yaşadığı olayda, sürücünün kontrolsüz manevraları nedeniyle çarptığı araçlarda hasar oluştu. Bunun üzerine taraflardan biri sopa ile hafif ticari araca saldırdı. Aracın durmasının ardından bazı kişiler sürücüye yönelik saldırıda bulundu. Olay yerine gelen trafik polisi, tarafları ayırmak ve gerginliği sona erdirmek için yoğun çaba sarf etti.

YOL VERME KAVGASINDA 4 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL ŞARTI

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, kasten yaralama ve mala zarar verme kapsamında, olaya karıştıkları belirlenen Ç.Y., E.B., C.K. ve B.B. isimli şahısları gözaltına aldı. Yapılan araştırmada şahısların trafikte yol verme nedeniyle olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

