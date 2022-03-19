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Yol verme tartışması kavgaya dönüştü! Elinde bıçakla tehditler savurdu

İstanbul Sarıyer'de yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan kargo kuryesi elindeki ekmek bıçağı ile diğer sürücünün sırtına vurdu. Daha sonra elindeki bıçağı sallayarak tehditler savurdu. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

DHA19 Mart 2022 Cumartesi 09:33 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 09:33
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Olay, geçen perşembe saat 14.00 sıralarında Maden Mahallesi'nde meydana geldi.

Dağıtıma çıkan kargo kuryesi ile başka bir sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma bir anda büyüyerek, kavgaya dönüştü. Aracından inen kargo kuryesi, elindeki ekmek bıçağını sallayarak tehditler savurdu.

Arkadaşı ile kavga eden sürücünün sırtına bıçakla vuran kurye, 'Gidin buradan, bak bıçaklarım' diyerek tehditler savurdu. Bir süre kavga eden taraflar daha sonra ayrılarak olay yerinden uzaklaştı.

O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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