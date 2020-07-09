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Yol verme tartışmasında kurşun yağdırmıştı... Müebbet hapis cezası aldı

TEM Otoyolu'nda motosiklet sürücüsü Hasan Saytal'ın araç sürücüsü Serdar Çekiç'e kurşun yağdırıp öldürmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı. Mütalaada sanığın kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

IHA09 Temmuz 2020 Perşembe 16:50 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 16:50
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TEM Otoyolu’nda motosiklet sürücüsü Hasan Saytal’ın araç sürücüsü Serdar Çekiç’e kurşun yağdırıp öldürmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı. Mütalaada sanığın kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

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