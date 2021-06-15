Yol yapım çalışmaları esnasında bulundu! Jeolojik döneme ait olduğu değerlendiriliyor

AA 15 Haziran 2021 Salı 15:53 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 15:53

İlçeye bağlı Ağabey Mahallesi'nde oturan Mehmet Emin Aksoy, İslahiye-Hassa kara yolu yapım çalışmaları sırasında güzergahta evine giderken salyangoz şeklinde bir şey buldu.



Bunu alarak İslahiye Belediyesine götüren Aksoy, arkeolog Mustafa Kemal Şahin tarafından, parçanın taşınır kültür ve tabiat varlığı kapsamında olduğu ve ammonit olma ihtimaline karşı Gaziantep Müze Müdürlüğüne yönlendirildi. Aksoy, elindeki kaya parçasını yetkililere tutanakla teslim etti.

Tutanakta, 3,7 cmx1,4 cm uzunluğundaki kaya parçasının jeolojik döneme ait deniz salyangozu fosili olarak taşınır kültür ve tabiat varlığı kapsamında teslim alındığı kaydedildi.

Konuya ilişkin değerlendirmenin Müze Müdürlüğü tarafından 30 gün içerisinde Aksoy'a bildirileceği aktarıldı.