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Yola çıkacaklar dikkat! Karayolları Genel Müdürlüğü bilgilendirdi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

AA4 Ocak 2025 Cumartesi 09:08 - Güncelleme:
Yola çıkacaklar dikkat! Karayolları Genel Müdürlüğü bilgilendirdi
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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun Köşk-Yenipazar kavşakları 14-15. kilometrelerindeki şev destekleme çalışması nedeniyle 6 Ocak'a kadar 12.00-13.00 saatlerinde Aydın ve Denizli istikametlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.

Sakarya-Bozüyük yolunun 20-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya çevre yolundaki köprülü kavşak yapımı dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Karakeçili-Kulu yolunun 36-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kulu-Karakeçili istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Adapazarı-Kaynarca yolunun 12-15. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 45-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışması dolayısıyla şerit daraltması yapılıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikametinde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Zonguldak-Devrek ayrımı-Çaycuma-Bartın yolunun 20-21. kilometrelerinde Ecekler Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Trabzon-Maçka yolunun 5-25. kilometrelerinde fiber optik kablo döşeme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

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