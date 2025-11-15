İSTANBUL 17°C / 9°C
Güncel

Yolcu dolu otobüse kurşun yağdırdı! Dehşet anları böyle görüntülendi

Malatya'da içerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu halk otobüsü, trafikte yaşanan tartışmanın ardından kurşunların hedefi oldu. Olayda açılan ateş sonucu kurşunlar şoför kabinine isabet ederken sürücü ile yolcular şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

IHA15 Kasım 2025 Cumartesi 07:38 - Güncelleme:
Yolcu dolu otobüse kurşun yağdırdı! Dehşet anları böyle görüntülendi
Olay, 13 Kasım Perşembe günü 19.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan bir halk otobüsün sürücüsü trafikte nasıl bana yol vermezsin diyerek aracından inen bir şahsın hedefi oldu. Şüpheli, tabanca ile otobüs şoförü E.K.'ye doğru ateş açtı. Kurşunlardan biri yolcu camından içeri girerek şoför kabinine isabet etti.

Saldırı sırasında araçta bulunan yolcular büyük panik yaşarken, saldırganın ön kapıya yönelip yeniden ateş etmeye çalıştığı anlar da kameraya yansıdı. Bu sırada şoför E.K. yolcuların güvenliğini sağlayarak otobüsü hızla bölgeden uzaklaştırdı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kaçmaya çalışan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

