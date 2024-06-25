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  • Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1'i ağır 11 kişi yaralı
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Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1'i ağır 11 kişi yaralı

Samsun'da, kamyonla yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1'i ağır 11 kişi yaralandı.

AA25 Haziran 2024 Salı 16:08 - Güncelleme:
Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1'i ağır 11 kişi yaralı
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Nurullah Keskin idaresindeki 55 M 0807 plakalı yolcu minibüsü, Samsun-Sinop kara yolu İncesu Yalı Mahallesi 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu mevkisinde, aynı yönde seyreden Sezgin Arıcı yönetimindeki 55 AIC 564 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyon, bariyeri aşarak bir evin bahçesine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücülerle minibüste bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Sezgin Arıcı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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