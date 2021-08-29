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Güncel

Yolcu otobüsü alev alev yandı: Yol trafiğe kapatıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsü, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

AA29 Ağustos 2021 Pazar 00:09 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 00:09
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İstanbul'dan Denizli'ye gelen Süleyman A. yönetimindeki 34 EG 6414 plakalı şehirler arası yolcu otobüsünün motor kısmında Bakırlı Mahallesi yakınlarında yangın çıktı.

Otobüsteki yolcular tahliye edildi, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gümüşler ve Kayalık şubesi ekipleri, alevlerin sardığı otobüsteki yangına müdahale etti.

Polis ekipleri, kara yolunun tek şeridini trafiğe kapatırken yolcu otobüsündeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yolcular başka araçla otogara nakledildi. Büyük maddi hasar oluşan ve kullanılamaz hale gelen otobüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından kara yolunda ulaşım normale döndü.

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