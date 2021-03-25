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Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı, bir kişi öldü

Eskişehir'de yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

AA25 Mart 2021 Perşembe 16:59 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 16:59
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Sivrihisar-Ankara kara yolunun 38. kilometresinde, Ali Ertuğral (49) idaresindeki 06 AE 2842 plakalı minibüs ile M.D'nin kullandığı Öz Doğu Kars seyahat firmasına ait 12 AL 772 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada, minibüs sürücüsü Ertuğral olay yerinde yaşamını yitirdi. Ertuğral'ın cesedi, Sivrihisar Devlet Hastanesine gönderildi.

Gözaltına alınan otobüs şoförü, jandarmadaki işlemlerinin ardından "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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