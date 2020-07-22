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Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, bir kişi öldü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü. Yolcular, firmaya ait başka bir otobüsle yola devam etti.

AA22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:44 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:44
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Alınan bilgiye göre, Aynur Çelik'in (31) kullandığı 03 AAB 390 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 78. kilometresi Alamescit köyü mevkisinde, Ayhan Engin idaresindeki 41 LD 051 plakalı Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada, Çelik olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çelik'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Yolcular, firmaya ait başka bir otobüsle yola devam etti.

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