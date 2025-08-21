İSTANBUL 31°C / 18°C
Güncel

Yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Kayseri'de yolcu otobüsünün orta refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

AA21 Ağustos 2025 Perşembe 06:27 - Güncelleme:
Hüseyin Y. idaresindeki Ali Osman Ulusoy firmasına ait 38 YY 932 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Niğde kara yolu Develi Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaçlara çarparak ilerledi.

Yaklaşık 200 metre boyunca orta refüjde seyreden ve çok sayıda ağaca çarpan otobüs güçlükle durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, yolculardan Tülay Sökmen'in (41) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hatay'dan Giresun'a gitmek için yola çıkan otobüste 44 kişinin bulunduğu öğrenildi.

