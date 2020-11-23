İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2020 Pazartesi / 7 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8969
  • EURO
    9,3565
  • ALTIN
    467.1
  • BIST100
    1314.25
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yolcu otobüsü park halindeki araca çarptı: 2 kardeş öldü, anne ve baba yaralandı
Güncel

Yolcu otobüsü park halindeki araca çarptı: 2 kardeş öldü, anne ve baba yaralandı

Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün park halindeki otomobile çarpması sonucu araçtaki iki kardeş öldü, anne ve babaları yaralandı. Bu arada, Fenerli ailesinin Siverek ilçesinden Şanlıurfa'ya hastaneye geldiği ve kazanın eve dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

AA23 Kasım 2020 Pazartesi 17:59 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 17:59
ABONE OL

İlyas K. idaresindeki 61 S 1174 plakalı yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 35. kilometresinde emniyet şeridinde park halinde olan Eyüp Fenerli yönetimindeki 34 TA 1633 plakalı otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Eyüp ile beraberindeki eşi Şemse, çocukları Miraç ve Yusuf Eymen Fenerli otomobilin içinde sıkıştı.

İtfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı kardeşler Miraç ve Yusuf Eymen Fenerli yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, Fenerli ailesinin Siverek ilçesinden Şanlıurfa'ya hastaneye geldiği ve kazanın eve dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.