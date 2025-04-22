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Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yararlı var

Yalova-Bursa kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

IHA22 Nisan 2025 Salı 15:05 - Güncelleme:
Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yararlı var
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Bolu'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Kamil Koç firmasına ait Orhan Şentürk (60) idaresindeki 16 VD 838 plakalı yolcu otobüsü, Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre yolculardan Özcan Şen (57), hayatını kaybetti. Yaralanan şoför ve muavin, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 13 yolcusu olduğu öğrenilen otobüs, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Bu arada otobüsün devrilme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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