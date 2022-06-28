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Yolcu otobüsü tarlaya yuvarlandı: 1 ölü, çok sayıda yaralı

Kastamonu'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü tarlaya yuvarlandı. Kazada yedek şoför hayatını kaybetti, 1'i ağır 19 yolcu yaralandı.

DHA28 Haziran 2022 Salı 00:19 - Güncelleme:
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Kaza, gece saatlerinde Kastamonu çevre yolunda meydana geldi. Kastamonu'dan Konya'ya giden yolcu otobüsünün sürücüsü, yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede yedek şoförün hayatını kaybettiği, 1'i ağır 19 yolcunun da yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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