  • Yolcu otobüsünde korku ve panik: Korkunç kazanın yeni görüntülerine ulaşıldı
Güncel

Yolcu otobüsünde korku ve panik: Korkunç kazanın yeni görüntülerine ulaşıldı

Silivri'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı kaza, otobüsün kamerası tarafından kaydedildi.

24 Ocak 2026 Cumartesi 16:34
Yolcu otobüsünde korku ve panik: Korkunç kazanın yeni görüntülerine ulaşıldı
Görüntüde, gişelere yaklaşırken şerit değiştiren otomobile, aynı yönde seyir halinde olan otobüsün çarptığı görülüyor.

Otomobilin, bir süre sürüklendikten sonra gişelerdeki beton bariyerlere çarpması da görüntülerde yer alıyor.

Görüntüde, otobüste bulunanların panik anlarına ilişkin konuşmalar da duyuluyor.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı Gişeleri'nde 59 ALV 478 plakalı otobüs, 59 ADN 734 plakalı otomobile çarpmış, otomobil gişe ile otobüs arasında sıkışmıştı.

Otobüsteki yolculardan yaralanan olmazken, otomobildeki 3 yolcudan 2'si hayatını kaybetmiş, yaralanan bir yolcu ise hastaneye kaldırılmıştı.

