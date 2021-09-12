İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2021 Pazar / 5 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4566
  • EURO
    10,0451
  • ALTIN
    486.111
  • BIST100
    1438.72
Güncel

Yolcu otobüsünden 2 kilo 100 gram esrar çıktı

Adana'da otobüste yapılan aramalarda çantasında uyuşturucu madde ele geçirilen yolcu cezaevine gönderildi.

AA12 Eylül 2021 Pazar 10:06 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 10:26
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şehirler arası yolcu otobüsünü durdurup narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı. Köpeğin, bir yolcunun koltuğunun altındaki çantaya tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, 4 pakette 2 kilo 100 gram esrar bulundu.

Polis, çantasında uyuşturucu çıkan yolcuyu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.