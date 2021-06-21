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Güncel

Yolcu otobüsünün bagajında 179 tarihi eser yakalandı

Ardahan'da yolcu otobüsünün bagajında 179 tarihi eser bulundu. Jandarma ekiplerince eserlere el konulurken, olaya ilişkin valizin sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

AA21 Haziran 2021 Pazartesi 12:19 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 12:19
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Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, bir yolcu otobüsünü Göle-Ardahan kara yolu üzerindeki Güzçimeni köyü mevkisinde durdurdu.

Otobüsün bagajında arama yapan ekipler, bir yolcuya ait valizde 132 tarihi sikke ile tarihi eser niteliğindeki 34 obje, 2 yüzük, 5 ok ucu, 3 küçük kase ile birer mühür, Roma dönemine ait İskender heykeli ve hançer ele geçirdi.

Jandarma ekiplerince eserlere el konulurken, olaya ilişkin valizin sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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