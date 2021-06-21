Yolcu otobüsünün bagajında 179 tarihi eser yakalandı

AA 21 Haziran 2021 Pazartesi 12:19 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 12:19

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, bir yolcu otobüsünü Göle-Ardahan kara yolu üzerindeki Güzçimeni köyü mevkisinde durdurdu.

Otobüsün bagajında arama yapan ekipler, bir yolcuya ait valizde 132 tarihi sikke ile tarihi eser niteliğindeki 34 obje, 2 yüzük, 5 ok ucu, 3 küçük kase ile birer mühür, Roma dönemine ait İskender heykeli ve hançer ele geçirdi.

Jandarma ekiplerince eserlere el konulurken, olaya ilişkin valizin sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.