İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2021 Salı / 6 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,0107
  • EURO
    10,4407
  • ALTIN
    510.437
  • BIST100
    1416.3
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yolcu otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti
Güncel

Yolcu otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

İstanbul Bayrampaşa'da, yoldan karşıya geçmek isteyen yayaya yolcu otobüsü çarptı. Otobüsün çarptığı kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA12 Ekim 2021 Salı 09:19 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 09:19
ABONE OL

Kaza, saat 06.00 sıralarında Bayrampaşa Hal Otogar Bağlantı yolunda meydana geldi. Yoldan karşıya geçmek isteyen bir yayaya, otogar yönüne seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü çarptı.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk belirlemede, yayanın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri olay yerince inceleme yaptı. Hayatını kaybeden kişi, ambulans ile morga kaldırıldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.