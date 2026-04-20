Güncel

Yolcu otobüsünün önünü kesti! Trafik magandasına polisten ceza ayarı

Samsun'da yolcu otobüsünün önünü aracıyla kesen sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

AA20 Nisan 2026 Pazartesi 09:33
Şehirler arası yolcu otobüsü, İlkadım Bulvarı İşkem Kavşağı'nda seyir halindeyken siyah renkli araç tarafından önü kesilerek durduruldu.

Araçtan inen sürücünün, otobüs şoförüne yönelik saldırı girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesine bağlı sivil trafik ekipleri, aracı ve sürücüsünü tespit etti.

Sürücü D.K'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 180 bin lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca sürücü belgesine iki ay el konuldu, kullandığı araç iki ay trafikten menedilerek otoparka çekildi.

  • Samsun sürücü cezası
  • 180 bin lira
  • trafik ihlali

