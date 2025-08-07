İSTANBUL 30°C / 24°C
7 Ağustos 2025 Perşembe / 13 Safer 1447
İSTANBUL00:00
Yolcu seçen taksiciye ceza yağdı

İstanbul Fatih'te yolcu seçtiği belirlenen bir ticari taksi sürücüsü yakalandı. Belediye ruhsatı askıya alınan taksiciye 9 bin 267 lira idari para cezası uygulandığı aracın da trafikten men edildiği öğrenildi.

IHA7 Ağustos 2025 Perşembe 16:35 - Güncelleme:
Fatih Yenikapı'da bir yolcu, Güngören'e gitmek için bir taksiye binmek istemiş, iddiaya göre, taksi şoförü yalnızca Beşiktaş yönüne gideceğini söyleyerek yolcuyu almamıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik inceleme başlatıldı.

Fatih Yenikapı mevki üzerinde yolcu seçtiği belirlenen ticari taksi şoförü yakalandı. Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen G.Y. (55) isimli şahıs yakalandı.

Belediye ruhsatı askıya alınan taksiciye ayrıca 9 bin 267 lira idari para cezası uygulandı. Ticari taksinin de trafikten men edildiği öğrenildi.

