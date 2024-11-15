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Güncel

İstanbul'da faciadan dönüldü! Yolcular metrodan güçlükle çıktı

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda sürücüsüz metro 5 durağı pas geçti. Paniğe neden olan yolcular, kendi imkanlarıyla metrodan indikten sonra raylar üzerinde bir süre yürüyerek istasyona varabildi. Duruma tepki göstererek yaşananları cep telefonlarıyla kaydeden yolculardan birinin, diğer yolcuları 'Hızlıca boşaltalım, arkadan metro geliyor.' şeklinde uyardığı görülüyor.

AA15 Kasım 2024 Cuma 13:32 - Güncelleme:
İstanbul'da faciadan dönüldü! Yolcular metrodan güçlükle çıktı
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Alınan bilgiye göre, Üsküdar'dan Samandıra'ya seyir halinde olan metro, Bulgurlu durağında yolcuları indirdikten sonra, Ümraniye-Çarşı-Yamanevler-Çakmak ve Ihlamurkuyu duraklarında durmadan seyrine devam etti.

Bu duraklarda inmesi gereken yolcular, yaşanan bu durumu anlayamadı.

Bunun üzerine yolcuların, acil durdurma butonuna basmasına rağmen seyrine devam eden metro, Altınşehir durağına yakın bir yerde hat üzerinde durabildi.

Yolcular, kendi imkanlarıyla metrodan indikten sonra raylar üzerinde bir süre yürüyerek istasyona varabildi.

Bu duruma tepki göstererek yaşananları cep telefonlarıyla kaydeden yolculardan birinin, diğer yolcuları "Hızlıca boşaltalım, arkadan metro geliyor." şeklinde uyardığı görülüyor.

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