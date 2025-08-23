Yolcular son anda kurtarıldı... İstanbul'da otobüs alev topuna döndü

Olay, saat 16.30 sıralarında Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan 34 LEL 534 plakalı servis otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yükseldiğini fark eden sürücü otobüsü durdurarak otobüs içerisinde bulunanları tahliye etti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN TÜPLERİ YETERSİZ KALDI

Alevlerin yükseldiği yangına çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahalede bulundu. Müdahale yetersiz kalınca alevler tüm otobüsü etkini altına aldı.

Kısa sürede alev topuna dönen otobüs yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından otobüsteki yangın tamamen söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili incelemeler sürüyor.