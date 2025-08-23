İSTANBUL 29°C / 21°C
Güncel

Yolcular son anda kurtarıldı... İstanbul'da otobüs alev topuna döndü

İstanbul Sultangazi'de seyir halindeyken motor kısmından duman çıkan servis otobüsü kısa sürede alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, araç kullanılamaz hale geldi.

IHA23 Ağustos 2025 Cumartesi 18:30 - Güncelleme:
Yolcular son anda kurtarıldı... İstanbul'da otobüs alev topuna döndü
Olay, saat 16.30 sıralarında Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan 34 LEL 534 plakalı servis otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yükseldiğini fark eden sürücü otobüsü durdurarak otobüs içerisinde bulunanları tahliye etti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN TÜPLERİ YETERSİZ KALDI

Alevlerin yükseldiği yangına çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahalede bulundu. Müdahale yetersiz kalınca alevler tüm otobüsü etkini altına aldı.

Kısa sürede alev topuna dönen otobüs yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından otobüsteki yangın tamamen söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili incelemeler sürüyor.

