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Yolcuların telefonuna gelen fotoğraf uçağı geri döndürdü

Tel-Aviv-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapmak için pist başına ilerleyen Anadolujet'e ait uçaktaki bazı yolcuların telefonuna farklı havayoluna ait bir uçağın düştüğünü gösteren fotoğraf geldi. Uçak güvenlik nedeniyle Ben Gurion Havalimanı'na park yerine geri döndü.

DHA10 Mayıs 2022 Salı 14:28 - Güncelleme:
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Anadolujet'in Tel-Aviv - İstanbul seferini yapacak TK-7709 sefer sayılı 165 yolculu uçağı kalkış için pist başına ilerlemeye başladı. Bu sırada iddiaya göre uçakta bulunan bazı yolcuların cep telefonuna farklı havayoluna ait bir uçağın düştüğünü gösteren fotoğraf geldi. Yolcular durumu kabin ekibine söyledi. Kaptan pilot, Ben Gurion Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek durumu bildirdi. Uçak, güvenlik nedeniyle park yerine geri döndü. Uçağa güvenlik güçleri geldi. Emniyet güçlerinin uçak içerisindeki kontrollerinin devam ettiği aktarıldı.

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