İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde vatandaşların sıklıkla tercih ettiği metrobüsün bazı duraklarında yolcu yoğunluğu oluştu.

Okulların ara tatile girmesiyle birlikte nispeten rahatlayan kent trafiğinde, toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyenler metro, metrobüs, otobüs ile Marmaray'a yöneldi.

Söğütlüçeşme'den başlayan Metrobüs seferlerinde yaklaşık 30 dakika aksama meydana geldi.

Avrupa Yakası'na doğru seferlerin ilk durağı olan Söğütlüçeşme ve kent ulaşımında ana noktalardan Altunizade ile çevresinde yoğunluk oluştu.

Altunizade'deki köprüde metrelerce yolcu kuyruğu gözlenirken M-5 Üsküdar-Samandıra Metro durağındaki yoğunluk dikkati çekti.

Duraklarda bekleyen yolcular, işlerine geç kaldıklarını belirtip görevlilere tepki gösterdi.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 51, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 67'ye ulaştı.

Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 58'e kadar çıktı.