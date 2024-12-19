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Yolcusunu istediği yere götürmeyip araçtan indiren taksiye ceza

İstanbul'da, istediği yere götürmediği gerekçesiyle kendisine itiraz eden yolcuyu araçtan indiren taksi sürücüsüne para cezası kesildi.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 12:54 - Güncelleme:
Yolcusunu istediği yere götürmeyip araçtan indiren taksiye ceza
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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gitmek istediği yere götürmeyen taksi sürücüsüne itiraz eden yolcunun araçtan indirilmesine ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, aracın plaka bilgilerinden yola çıkılarak kimliği belirlenen sürücü M.Z.O'yu yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak", "kara yollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak" ve "emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden toplam 2 bin 70 lira para cezası kesildi.

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