Yolcuyla tartışan İETT şoföründen şaşırtan tepki: Bana ne abla çalışmıyorum

Olay, geçtiğimiz gün Başakşehir İlçesi Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre 78E isimli seferi yapan otobüs şoförü, otobüs içerisindeki bir vatandaşla tartışma yaşadı.

"BANA NE ABLA ÇALIŞMIYORUM"

İddiaya göre tartışma devam ederken Kayaşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi durağında sinirlenen şoför aracı durdurup aşağıya inerek önce, "Çalışmıyorum abla ben işi bıraktım" ifadelerini daha sonrada, "Bana ne ben çalışmıyorum" diyerek tavır orta koydu.

Şoför ve yolcu arasında yaşanan bu ilginç diyalog, otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayıtlarda, şoförün sinirli bir şekilde otobüsten inip yolculara tavır sergilediği görüldü.