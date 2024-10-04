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Yolcuyla tartışan İETT şoföründen şaşırtan tepki: Bana ne abla çalışmıyorum

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir İETT otobüsünde şoför ile yolcu arasında çıkan tartışma dikkat çekti. 78E seferini yapan İETT şoförü, bir yolcuyla tartıştıktan sonra, “Çalışmıyorum abla, ben işi bıraktım. Bana ne, çalışmıyorum.” ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

IHA4 Ekim 2024 Cuma 15:10 - Güncelleme:
Yolcuyla tartışan İETT şoföründen şaşırtan tepki: Bana ne abla çalışmıyorum
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Olay, geçtiğimiz gün Başakşehir İlçesi Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre 78E isimli seferi yapan otobüs şoförü, otobüs içerisindeki bir vatandaşla tartışma yaşadı.

"BANA NE ABLA ÇALIŞMIYORUM"

İddiaya göre tartışma devam ederken Kayaşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi durağında sinirlenen şoför aracı durdurup aşağıya inerek önce, "Çalışmıyorum abla ben işi bıraktım" ifadelerini daha sonrada, "Bana ne ben çalışmıyorum" diyerek tavır orta koydu.

Şoför ve yolcu arasında yaşanan bu ilginç diyalog, otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayıtlarda, şoförün sinirli bir şekilde otobüsten inip yolculara tavır sergilediği görüldü.

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