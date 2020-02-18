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Yolda kalan sürücüye yardım ederken canından oldu

Van'ın Gevaş ilçesinde kara saplanan aracı kurtarmaya çalışanlara başka bir otomobilin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

IHA18 Şubat 2020 Salı17:29 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 17:29

Edinilen bilgilere göre olay, Gevaş-Tatvan kara yolu üzerinde meydana geldi. Gevaş’ın çıkışındaki virajda kara saplanan bir otomobili fark eden 65 V 3456 plakalı minibüsün sürücüsü Hamit Hazar ve yanındakiler, yardım etmek için araçtan indi. Van’dan Tatvan istikametine giden 72 plakalı otomobil önce yardım için duran 30 plakalı bir otomobile, ardından da kara saplanan aracı kurtarmaya çalışanlara çarptı. Aracın çarpması sonucu minibüs sürücüsü Hamit Hazar olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan İlhan Avcı, Münir Avcı, Hüseyin Perde ve Yunus Ertosun ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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