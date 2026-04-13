İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2026 Pazartesi / 26 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7287
  • EURO
    52,3219
  • ALTIN
    6799.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yolda servet buldu: Tek kuruşuna dokunmadan polise koştu
Güncel

Yolda servet buldu: Tek kuruşuna dokunmadan polise koştu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşanan örnek olay, dürüstlüğün ve toplumsal değerlerin hâlâ güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yolda bulduğu 13 bin 600 lirayı hiç tereddüt etmeden polise teslim etti.

IHA13 Nisan 2026 Pazartesi 09:42
ABONE OL

Olay, Atatürk Mahallesi Lise Caddesi'nde Cuma günü meydana geldi. Güven Kılıç isimli vatandaş, yürüdüğü sırada içerisinde yüklü miktarda para bulunan bir cüzdan buldu. Durumu vakit kaybetmeden Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'ne bildiren Kılıç, cüzdanı yetkililere teslim etti.

5 SAATLİK KAMERA İNCELEMESİ SONUÇ VERDİ

Polis ekipleri, içerisinde 67 adet 200 TL'lik banknot bulunan ve toplamda 13 bin 600 TL değerindeki paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı. Bölgede bulunan 3 ayrı güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, yaklaşık 5 saat süren titiz çalışma sonucunda paranın 60 yaşındaki K.G.'ye ait olduğunu belirledi.

PARA SAHİBİNE ULAŞTI

Gerekli kimlik tespitinin ardından kayıp para, 12 Nisan 2026 tarihinde sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi. Parasını teslim alan K.G., hem duyarlı vatandaş Güven Kılıç'a hem de özverili çalışmalarından dolayı emniyet ekiplerine teşekkür etti.

Bu örnek davranış, "insanlık ölmemiş" dedirten anlardan biri olarak hafızalara kazındı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.