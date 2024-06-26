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Yolda yürüyen kadını darp edip gasp etmişti... İstenen ceza belli oldu

Fatih'te yolda yürüyen kadının yanına gelip kafa atan, ardından tekme ve yumruklarla darp ettikten sonra çantasındaki cep telefonu ile bin 800 lirasını gasp ettiği iddia edilen şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

IHA26 Haziran 2024 Çarşamba 10:13 - Güncelleme:
Yolda yürüyen kadını darp edip gasp etmişti... İstenen ceza belli oldu
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Fatih'te 1 Mayıs tarihinde yolda yürüyen Yulduz Khaydarova'nın (51) arkasından gelerek kafa atan, ardından tekme ve yumruklarla darp ettikten sonra cep telefonu ile bin 800 lirasını gasp ettiği iddia edilen şüpheli Muzaffer Karaarslan'a (25) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Yulduz Khaydarova'nın olay günü saat 03.00 sıralarında yolda yürüdüğü sırada arkasından şüpheli Muzaffer Karaarslan'ın anlamadığı bir şeyler söyleyerek müştekinin yanına geldiği, sonrasında kafa atıp tekme ve yumruklarla darp ettiği aktarıldı.

Darp ettikten sonra telefonunu ve bin 800 lirasını çaldı

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Karaarslan'ın müştekiyi darp etmeye başladıktan sonra yere düşürdüğü, içerisinde cep telefonu, ikametgah belgesi ve bin 800 lira para olan çantasını çekip alarak uzaklaştığı, müştekinin ise olay nedeniyle şikayetçi olduğunu söylediği kaydedildi.

'AŞIRI ALKOLLÜYDÜM'

Şüpheli Karaarslan'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, şüphelinin olay sırasında aşırı alkollü olduğunu, bu eylemi bu sebeple yaptığını, pişman olduğunu ve çanta ile içerisindeki eşyaları ne yaptığını hatırlamadığını söylediği belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre müştekinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı ancak yüzde sabit iz yönünden 6 ay sonra yapılacak muayene sonucu karar verilebileceğinin belirtildiği, bu gerekçeyle 'kasten yaralama' suçu yönünden dosyanın ayrıldığı da aktarıldı.

15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Muzaffer Karaarslan'ın 'gece vakti yol kesmek suretiyle yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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