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''Yoldaşlar'' suç örgütüne yönelik operasyonda 41 tutuklama

Adana Valiliği, 'Yoldaşlar' suç örgütüne yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 65 şüpheliden 41'inin tutuklandığını bildirdi.

AA18 Mart 2025 Salı 07:06 - Güncelleme:
''Yoldaşlar'' suç örgütüne yönelik operasyonda 41 tutuklama
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Valiliğin açıklamasına göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 33 ayrı olaya karıştığı belirlenen elebaşılığını tutuklu H.T'nin yaptığı "Yoldaşlar" silahlı suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı araştırma başlattı.

Araştırmaların ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 820 polisin katılımıyla Adana merkezli İstanbul, Osmaniye, Mersin ve İzmir'de 75 şüpheliye yönelik 80 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda zanlılardan 65'i yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 4 el bombası, 2'si otomatik 19 tabanca, 6 pompalı tüfek, 767 mermi, 2 bin 514 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 24'ü serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, adreslerinde bulunamayan 10 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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