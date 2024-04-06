Yollarda bayram yoğunluğu! İşte son durum

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde bayram yoğunluğu arttı. Ramazan Bayramını memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı.

Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk oluşurken, İstanbul istikametine ise az sayıda aracın geçtiği görüldü.

Yer yer maddi hasarlı kazalar sebebi ile sıkışan trafik, ekiplerin hızlı müdahalesi ile normal seyrine döndürülürken, bölge trafik ekipleri sürücülerin dikkatli olmalarını istiyor.

'KİLİT KAVŞAK' KIRIKKALE'DE BAYRAM TATİLİ TRAFİĞİ

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve 'Kilit Kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan vatandaşlar, ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında bulunan Kırıkkale'de yoğunluk oluşturdu. Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar saatte 60 kilometre hızla ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösterdi. Karayolları ekipleri Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatarak trafiği hızlandırdı.

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız da Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasındaki ekipleri ziyaret ederek, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen'den trafiğe yönelik alınan tedbirlerle ilgili bilgi aldı.

'YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE BİR ARTIŞ VAR'

Kırıkkale'de görev yapan emniyet ve jandarma personelinin vatandaşların gidecekleri yerlere sağ salim ulaşmaları için yoğun çalışma içerisinde olduğunu söyleyen Vali Makas, "Kırıkkale'de günlük 76 ekip ve 162 personel yolda vatandaşlarımıza trafik hizmeti veriyor. Bulunduğumuz uygulama noktasında normal zamanlarda günlük 12 bin araç geçişi varken, şu an itibarıyla 26 bin araç geçişine çıkmış durumda. Yüzde 100'ün üzerinde bir artış var. Herhangi bir sorunumuz yok, trafik akışı seri bir şekilde sağlanmakta" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan ise "İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın talimatıyla önceki bayramların iki katı personelle yani emniyet olarak 22-23 bin civarında personelle görev başındayız. Hız kaynaklı kazalar çok önemli çünkü can kayıplarının büyük bölümünü hız kaynaklı kazalar oluşturuyor. Bunu önlemek için tüm radarları 24 saat aktif kullanacağız ve uygulamalar yapacağız. Bunun yanında kırmızı ışık, emniyet kemeri, hız kontrolü ve seyir halinde cep telefonu kontrolü gibi tüm denetimlerimizi sonuna kadar yerine getireceğiz. Yine havadan dronlarla ve helikopterle denetimler yapacağız. Bu denetimlerin tamamı ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın canını, malını ve sağlığını korumak için yapılıyor" dedi.

ANTALYA GİRİŞİNDE KİLOMETRELERCE UZUNLUKTA ARAÇ KUYRUĞU

Ramazan Bayramı boyunca 2 milyon tatilcinin gelmesinin beklendiği Antalya'ya kara yoluyla girişler başladı. Kentin giriş noktalarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

2 milyon tatilcinin gelmesinin beklendiği turizm kenti Antalya'ya kara yoluyla gelişler de başladı. Kentin giriş noktalarında İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen araçlar, kilometrelerce uzunlukta trafiğe neden oldu. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 643 kilometrelik sahil şeridinde jandarma ve polis ekipleri görev yapıyor. Kentte 10 kontrol noktasında uygulamalar yapılıyor. Kentin kuzey giriş noktalarından Döşemealtı ilçesi Kovanlık Yol Kontrol Noktası'nda jandarma ve polis ekipleri trafikte uygulama yaptı. Sürücü ve yolcuların kimlik bilgilerinin kontrol edildiği uygulamada araçların teknik durumu da sorgulandı. Uygulamada Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu da sürücülere hem iyi yolculuklar diledi hem de çiçek vererek bayramlarını tebrik etti. Ayrıca sürücü ve yolculara da trafik kurallarına uyulması noktasında uyarılarda bulunuldu.

İstanbul'dan gelen Tunahan Öztaş, "9 gün boyunca Antalya'da tatil yapacağız. Yolda çok sayıda kaza olduğunu gördüm. Kurallara dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

Bir başka tatilci Orkun Cecelioğlu da Ankara'dan Antalya'ya 4 günlük tatil için geldiğini belirterek, "Otelde 4 gün boyunca tatil yapacağız. Hız ve diğer kurallara dikkat etmemiz lazım. Huzurumuz kaçmasın" diye konuştu.

Bayram tatili boyunca kentteki tüm kolluk güçlerinin denetimleri havadan ve karadan sürdüreceği belirtildi.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU'NDA BAYRAM TATİLİ HAREKETLİLİĞİ YAŞANIYOR

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, idari izinle 9 güne çıkan Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor.

Özellikle İstanbul'dan hareket eden sürücülerin Marmara Bölgesi'nin güneyi ve Ege Bölgesi'ne ulaşımda tercih ettikleri otoyolda tatilin ilk gününde hareketlilik başladı.

Kocaeli ile Yalova arasındaki Osmangazi Köprüsü'nü geçerek güneye doğru seyrini sürdüren tatilcilerden dolayı Bursa Kuzey Gişeleri'nde zaman zaman akıcı yoğunluk gözleniyor.

Otoyolda görevli ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

TEKİRDAĞ-İSTANBUL KARA YOLUNDA BAYRAM ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu oluştu.

Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite Kavşağı mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşturdu.

Araç yoğunluğu nedeniyle ulaşımda zaman zaman yavaşlama yaşanıyor.

Aksaklık yaşanmaması için güzergahta kontrollerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıyor.

Kara yolundaki akıcı yoğunluğun gün boyunca sürmesi bekleniyor.

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde akıcı yoğunluk oluşturdu.

ANKARA-SAMSUN KARA YOLU HAVZA GEÇİŞİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

Ankara-Samsun kara yolunda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu oluştu.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, Samsun-Ankara kara yolunda öğle saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Havza'da özellikle Samsun, Ordu ve Trabzon istikametinde araçlar yoğunluk oluşturdu.

Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için çaba harcıyor.