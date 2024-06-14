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Yollarda Kurban Bayramı yoğunluğu: İstanbul'dan göç başladı

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar sebebiyle trafik yoğunluğu arttı. Yoğunluğun yaşandığı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ise bazı vatandaşlar bilet bulmakta zorluk yaşıyor. Bugün öğle saatlerde başlayan akıcı yoğunluğun gün içinde ve cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

14 Haziran 2024 Cuma 19:28 - Güncelleme:
Yollarda Kurban Bayramı yoğunluğu: İstanbul'dan göç başladı
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Konya Otobüs Terminali'nde yoğunluk arttı. Vatandaşlar, memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek için bilet bulmakta zorlanıyor. Bazı firmaların biletleri ise günler öncesinden tükendi.

Detayları, 24 TV Muhabiri Deniz Zeybek aktardı:

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda zaman zaman yolcu trafiğinin daha da fazla olduğunu söylemek mümkün. Bugün İstanbul'da vatandaşlar göçe başladı. Öğrencilerin karnelerini almasıyla beraber 9 günlük bayram tatili ve yaz tatili birleşmiş oldu.

EK SEFERLER DÜZENLENDİ

Türkiye genelinde başlayan yoğunluk otogarlarda da etkisini gösteriyor. 1 hafta öncesine kadar bilet bulmak imkansızdı. Ancak 13 ve 25 Haziran tarihleri arasında ek seferler konuldu. Az önce firmalarla konuştuğumuzda kendileri ek seferler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi."

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde akıcı trafik yoğunluğu oluşturuyor. Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücüler, bugünden itibaren yola çıkmaya başladı.

Detayları 24 TV Muhabiri Sinan Ağca aktardı:

"İstanbul'da her saatte trafik olmasına alışmış durumdayız. Ancak buna bayram ve tatil trafiği eklendiğinde trafik git gide artmış durumda. Özellikle Mahmutbey gişelerinin olduğu noktada yoğun bir trafik yaşanıyor.

MESAİ SAATLERİNİN BİTİMİNDE TRAFİK ARTACAK

Mesai saatlerinin bitiminde özellikle de saatler 18.00'ı gösterdiğinde trafik yoğunluğunun daha da artmasını bekliyoruz. Ayrıca Tekirdağ tarafına gitmek isteyenler trafik yoğunluğunu arttırmış durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de sabah saatlerinden itibaren yoğun trafik aynı şekilde devam ediyor. "

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU'NDA AKICI YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu'nda hareketlilik başladı.

Cuma günü mesaisinin ardından İstanbul ve çevre illerden Ege ve Akdeniz bölgelerine hareket eden tatilcilerden dolayı Osmangazi Köprüsü ve otoyolda yoğunluk arttı.

Bağlantı yollarıyla uzunluğu 446 kilometreyi bulan otoyolda özellikle güneye doğru hareket eden tatilciler, zaman zaman Bursa geçişlerinde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Tatil yolunda olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise denetimlerinde, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

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