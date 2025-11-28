İSTANBUL 21°C / 12°C
Güncel

Yolsuzluğa isyan büyüyor! Özel'e parti içinden bir ''arının'' çağrısı daha

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu, 26 eski ve yeni vekil, 32 eski ilçe başkanının ardından bu kez de 22 eski il başkanı Genel Başkan Özgür Özel'e mektup yazdı. Mektupta “Yolsuzluk sanıkları partiden üstün değil.” ifadeleri yer aldı.

28 Kasım 2025 Cuma 07:26
Yolsuzluğa isyan büyüyor! Özel'e parti içinden bir ''arının'' çağrısı daha
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'İmamoğlu suç örgütü' iddianamesinin ardından parti içinden yükselen 'arının' çağrıları çığ gibi büyüyor.

İlk olarak 10 milletvekili ile başlayan ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 16 eski milletvekili ve 32 eski İstanbul ilçe başkanının ardından bu kez de 22 eski il başkanı bir mektup yazarak Özgür Özel'e seslendi. Aralarında bir önceki dönem Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, eski Antalya İl Başkanı Semih Esen, eski Samsun İl Başkanı Cemil Deveci, eski Hatay İl Başkanı Hasan Ramiz Parlar gibi isimlerin olduğu 22 eski il başkanı, partilerinin tutumuna tepki gösterdi.

'DERHAL ASKIYA ALIN'

Mektupta, "İBB iddianamesinde adı geçen tüm parti üyelerinin, yargılama kesinleşinceye kadar parti üyeliklerinin derhal ve istisnasız şekilde askıya alınması gerekmektedir. Partimizde Genel Başkanlık yapmış kişilere hakaret ve nefret söyleminde bulunanlara disiplin soruşturması yapılmalıdır. Bu karar süreci siyasetin değil hukukun konusu haline getirir, CHP'nin kamu vicdanındaki sarsılmaz yerini yeniden güçlendirir, her türlü şaibe girişimine karşı kesin ve net bir yanıt oluşturur" ifadeleri yer aldı. Mektupta yolsuzluk sanığı İmamoğlu'nun partiden üstün tutulamayacağına vurgu yapılarak, "CHP'nin kişiler üzerine hiçbir kişi, hiçbir makam, hiçbir gerekçe, partimizin 102 yıllık temiz siyaset geleneğinin üzerinde değildir" denildi.

