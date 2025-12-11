Araştırma şirketi AREDA Survey'in 25 ila 27 Kasım arasındaki anketine bin 859 kişi katıldı. Katılımcılara yolsuzluktan tutuklanınca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddianameyle ilgili ne düşündükleri soruldu.

Cevap verenlerin yüzde 38.4'ü suçlamaların tamamının doğru olduğuna inandığı; yüzde 18.2'si de iddiaların bir kısmının doğru olduğu kanaatini dile getirdi.

Katılımcıların yüzde 43.3'ü iddiaların doğru olmadığını savundu.

AK PARTİ % 32.6'YLA BİRİNCİ

Araştırmaya göre, bu pazar seçim olsa AK Parti 32.6 oy oranıyla birinci parti konumunu korurken; CHP'nin oy oranı ise yüzde 32.3 olarak belirlendi. Oyunu MHP'ye verenlerin oranı 6.6 iken DEM Parti'nin oyu 9.1 çıktı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ CHP DESTEKLEMİYOR!

PKK terör örgütünü bitirmesi durumunda hükümetin oyunu artıracağını düşünenlerin oranı yüzde 58.3 oldu. Katılımcıların 58.9'u CHP'nin terörün çözümünde gerekli desteği vermediğini düşünürken; yüzde 53.5'i ise PKK'nın çekilmesiyle terörün biteceğine inanmadığını belirtti. Bu oran ekim ayına göre yaklaşık yüzde 7'lik düşüş gösterdi.

4 KİŞİDEN 3'Ü VATANDAŞLIK MAAŞI İSTİYOR

2026 yılında geliri asgari ücretin altında kalan hanelere verilmesi planlanan 'vatandaşlık maaşı' uygulamasını destekleyenlerin oranı yüzde 75 olarak açıklandı. Trafik cezalarındaki artışları gerekli bulanların oranı ise yüzde 62.5 olarak belirlendi.

MEHMETÇİK GAZZE'YE GİTSİN

İsrail'in Türkiye ile savaşmayı göze alamayacağını düşünenlerin oranı yüzde 72.4 iken, "Türkiye, Uluslararası Barış Gücü için Gazze'ye asker göndermelidir" diyenlerin oranı yüzde 61 olarak yer aldı.

İmamoğlu Suç Örgütü dosyasında dikkat çeken diyalog

Örgütün zenginleşmesi tapuda ifşa oldu

İmamoğlu'na bir avuç destek