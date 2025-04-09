İSKİ, bu ay kentteki abonelerin yalnızca üçte birinin faturasını okurken, diğer abonelere ise geçtiğimiz yılın aynı ayındaki tüketimlerini baz alarak fatura kesti.

Yaşanan durum sonrası getçiğimiz yılın tüketimi ile bu yılın zamlı tarifeleri vatandaşların karşısına çıktı.

Vatandaşlar su faturalarına ilişkin tepkilerini, "Genelde 200-300 TL gelen su faturam bu ay kıyas adı altında 889 TL geldi. Sorunun belirlenip çözüme kavuşturulmasını talep ediyorum" şeklinde dile getirdi.

İBB, İstanbulluya seçim döneminde sözünü verdiği pek çok yardımı keserken, iş başvurularını da dikkate almamaya başladı.

Vatandaşlar yardım ve iş başvurularına ilişkin şikayetlerini platformlara ve CİMER'e yazdı.

Şiddet mağduruyum, gizlilik kararım var, İBB'den verilen sosyal yardım kartım bu ay yatırılmadı.