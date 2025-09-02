Beykoz Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 26 sanığın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanıklar savunma yaptı. Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanıklardan Yıldız Güneş, "Ben hiçbir zaman müdürlük istemedim. İnsan kaynakları müdürlüğü yazı yazdı, yazıda 'başkan bey seni müdür olarak görevlendirdi' yazıyordu. Ben de müdüre gittim istemediğimi söyledim. Müdürlük isteseydim en başta gider kapıyı açar otururdum. Odaya dahi gitmedim, bana 'bunu yapma yanlış yapıyorsun başkana karşı çıkma' denildi. Ben de odaya gittim. Ben bu işi yapmak istemediğimi defalarca söyledim. Açık ihale yapılmadı, Alaattin Köseler ilk başta yeni geldiği için ihale yapılmasını istemedi. Başkan bey geçmiş zamanda çalışılan firma ile çalışmak istemiyordu. Kendi şahsıma 'eski firmalarla çalışmak istemiyorum' şeklinde dile getirdi. Alaattin Başkan ve Veli Gümüş'ün yönlendirdiği firma dışında kimseyle çalışılmayacağını söyledi. Hem gıda hem de bakım anlamında bu firma dışına çıkılmayacağı defalarca söylendi" dedi.

"ALAATTİN KÖSELER BİLGİSİ DIŞINDA İHALE YAPILMASINI İSTEMİYORDU"

Şeker alımı ile ilgili ilk kez fiyat araştırması yaptığını söyleyen Güneş, "Çünkü ben satın alma ile ilgili bilgim yok, zaten birimimiz var biz orada sadece tamamlayıcı görevindeyiz. Alaattin Köseler bilgisi dışında ihale yapılmasını istemiyordu. Başka müdürlüklerin de ihalelerine karıştığını gördüm. Bana 'sen fiyat araştırması yapmayacaksın' demedim mi diyerek şeker araştırmasını yırttı. Metin Ülgey'in ihalelere karıştığını görmedim. Alaattin başkan geçmişe yönelik hiçbir borcu kabul etmiyordu. Ben kendim inanılmaz mobbing içerisindeydim. 3 müdürlük ayrıldı ve her birinin başına bir kişi geldi. Yılbaşı süs olayı, Veli Gümüş yılbaşı ile ilgili çalışma yapılacağını söyledi, sabah Alaattin başkan ile görüştüm. Bana konuşma hakkı dahi vermedi. Alaattin başkanla her görüştüğümde moralim bozuk çıkıyordum" ifadelerini kullandı.

Duruşmada 4'ü tutuklu 2'si tutuksuz toplam 6 sanık savunma yaptı. Duruşma, yarın sabah 08.30'da tekrar görülecek.

"Burası tiyatro salonu değil"

Tutuklu CHP'li başkandan sitem

Köseler'den partisine kumpas suçlaması