Yolsuzluk diz boyu! İSFALT iflas bayrağını çekti

"İmamoğlu suç örgütü" iddianamesinde 40'tan fazla usulsüz ihalenin tespit edildiği İSFALT iflasın eşiğine geldi.

İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden biri olan İSFALT'ta 40'tan fazla usulsüz ihale tespit edildiğine dikkat çekildi. İBB iştiraki şirketler İSTAÇ ve İSFALT üzerinden 'resmî faaliyet görüntüsü' altında kaçak hafriyat dökümü yaparak devlet kurumlarının yaklaşık 80 milyar TL zarara uğratıldığı belirtildi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Yolsuzluğun merkezlerinin başında gösterilen İSFALT'ın mali durumu dün İBB Meclis toplantısında gündeme geldi.

ÖZ KAYNAKLAR ERİDİ

Sunulan raporda "İSFALT'ın hizmet verilen kurumlardan alacakların tahsil edilmesinde yaşanan gecikmeler sebebiyle hammaddelerde yaşanan yüksek fiyat artışları, personele verilen maaş zamlarının yüksek olması, akaryakıt, elektrik ve doğalgaz gibi enerji giderlerinin yüksek maliyetlerin artışlarına neden olmuştur. Bu nedenlerle birlikte değerlendirildiğinde İSFALT A.Ş. tarafından hazırlanan Ocak–Aralık/2025 dönemi tahmini VUK esaslı mali tablolarına göre şirketin yıl sonunda yaklaşık 2 milyar 300 bin TL zarar edeceği ve öz kaynak tutarının eksiye düşeceği öngörülmektedir.

BORÇ BATAĞINDAYIZ

İSFALT yönetimi şirketin borca batıklık durumuna düşeceğini belirttiği raporda "Şirketin faaliyetini sürdürebilmesi mali yapısının güçlendirilmesi ve sermaye yeterliliğinin korunması amacıyla, İSFALT A.Ş.'ye, yüzde 98,2310 hissesine sahip olan İBB tarafından 2025 yılı için 3 milyar TL Sermaye Tamamlama Fonu aktarılması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

BELTUR DA ZARARDA

İBB Meclisi'nde piknik alanları ve sosyal tesisleri işleten BELTUR A.Ş. de zarar açıkladı. Şirket 165 milyon TL zarar beklentisi nedeniyle 400 milyon TL sermaye desteği istedi.

PARALAR BAŞKA YERE GİTTİ

AK Parti İBB Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İSFALT'ın düştüğü duruma ilişkin şunları söyledi: "Bu durum yalnızca faaliyet zararlarıyla açıklanabilecek bir tablo değildir. Şirketlerin kaynakları, asli faaliyetleri için kullanılmamış; başka amaçlara yönlendirilmiştir. Ekrem İmamoğlu döneminde gereksiz personel istihdamı yapılmış, yeni alınan personele ayrıcalıklı ücretler ödenmiş ve faaliyet dışı alanlara ciddi harcamalar gerçekleştirilmiştir. Oysa İSFALT'ın müşterisi zaten İBB'dir ve şirkete ait asfalt, piyasadaki firmalardan daha ucuza değil, daha pahalıya satılmıştır."

