Yolsuzluk konseyi! Gece yarısı eksi 1'de ihale zirvesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'suç örgütü lideri' olmakla suçlandığı yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. İmamoğlu'nun 8 milyar TL'lik açık hava reklam ihalelerinin usulsüz şekilde paylaştırılması için bir konsey kurduğu iddia edildi. 3 ayrı yerde periyodik olarak toplanan konseyde Murat Ongun, Necati Özkan, Murat Kapki, Eyüp Subaşı, Murat İlbak ve Hüseyin Köksal'ın olduğu tespit edildi. Toplantıların Necati Özkan'a ait Akmerkez'deki Kapital Medya A.Ş.'de, Beylikdüzü'ndeki bir mekanın eksi 1 katındaki VIP toplantı odasında ve örgüt yöneticisi Köksal'ın tekstil firmasında gerçekleştiği belirlendi.

TOPLANTILAR GECE YARISINDA

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Toplantı zamanları HTS baz karşılaştırmaları ve teknik verilerle de tespit edildi. Konseyin özellikle saat 23.00 ila 01.00 arasında bir araya geldiği saptandı. Toplantılarda hangi ihalelerin hangi firmaye verileceği, hangi firmanın ne teklif vereceği, hangisinin kaybedecek yan teklifleri sunacağı ve paylaşım oranlarının belirlendiği öne sürüldü. İhale edilen reklam mecra sayılarıyla fiilen kullandırılan alanlar arasında büyük farklar olduğu belirlendi. Naylon faturalarla elde edilen kayıt dışı gelirin ise örgüt yöneticileriyle ihale verilen firmalar arasında paylaştırıldığı tespit edildi.

4 FİRMAYA PAYLAŞTIRDILAR

Toplantılarda açık hava reklam ihalelerinin büyük bölümünün İmamoğlu'nun para kasalarından Hüseyin Köksal'a ait BVA Medya A.Ş. ve Urban Medya A.Ş., Murat Kapki'ye ait MSO Reklam A.Ş. ve Sin Medya A.Ş. Eyüp Subaşı'na ait Panofekt, Gençpopülistmedya, ve İlbak Holding'e ait 3. Mecra, Kentvizyon A.Ş. ve Vizyonkent A.Ş. arasında paylaştırıldığı belirlendi.

KAYIT DIŞI PARA 3 BELEDİYENİN KASASINDA

Kamuoyunda 'para kuleleri' olarak bilinen videodaki görüntülerle ilgili detaylara ulaşıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni binasını ödemesi olarak lanse edilen paralardan 6 milyon TL'sinin Beylikdüzü Belediyesi, 3 milyon TL'sini Beşiktaş Belediyesi, 800 bin lirasını da Şişli Belediyesi'nin gönderdiği öğrenildi.

PARALAR ÇANTACILARA

Teknik takipte paravan şirketin sahiplerinin paraları bankadan nakit çektiği; İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş'le İmamoğlu'nun şahsi çantacısı Vedat Şahin'e elden teslim ettikleri tespit edildi.

GİZLİ KASA KALFA ADEM

Adem Soytekin, Hüseyin Köksal ve Ali Nuhoğlu'nun gizli kasa görevi üstlendiği öne sürüldü. İddiaya göre; Adem Soytekin, İmamoğlu İnşaat'ta kalfa olarak sigortalı görünürken İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduktan sonra hayatın olağan akışına aykırı finansal faaliyetler içerisinde yer aldı. İmamoğlu İnşaat'ın 8 taşınmazı bedelsiz şekilde Soytekin'e aktarıldı.

DÖRDÜ GİZLİ 12 TANIK

İMAMOĞLU ve ekibinin gözaltına alındığı yolsuzluk soruşturmasının 2019'daki para sayma görüntülerine dayandığı iddia edildi. 18 Ekim 2024'te açılan yeni soruşturmada 8 açık ve 4 gizli tanık dinlendi; çıkar amaçlı bir suç örgütü kurularak usulsüz ihaleler yapıldı. Gerçekleşmeyen ihalelerle maddi kaynak oluşturuldu. Rüşvet karşılığında iskan verildi.

ÖDEMELERDEN % 20 RÜŞVET KESİNTİSİ

İBB'den yaptığı iş karşılığı ödeme alamayan iş insanlarının yüzde 10 veya yüzde 20 aralığında değişen oranlarda rüşvet verdiği; ancak bunun karşılığında hak ettikleri paranın ödendiği öne sürüldü.

121 SAYFA İFADE VERDİ

İBB Başkanı İmamoğlu Mali Şube'de 4 saat 15 dakika ifade verdi. 121 sayfalık ifadesinde İmamoğlu, gizli tanık Meşe'nin" Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı'nın Akasya AVM'deki kozmik ofisi ile ilgili iddialarına yönelik soruya "Muhattap almıyorum" diye cevap verdi. CHP kurultayı döneminde delegelere İBB iştiraki BİMTAŞ üzerinden para dağıtıldığı iddiası ile ilgili soruya da "Bu iddialara reddediyorum" demekle yetindi.

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