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Yolsuzluk operasyonu sonrası istifa eden İBB Genel Sekreteri Çağlar üç ismi işaret etti: Ben yapmadım onlar yaptı!

Eski İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, belediyedeki ihale ve harcama süreçleriyle ilgisinin olmadığını savundu. İmamoğlu'nun danışmanları Murat Ongun, Ertan Yıldız ve Yiğit Oğuz Duman'ı işaret eden Çağlar, 'İhaleyi kendi yapar, harcama süreçlerini kendileri yönetirler. Talimat verme ya da onlar yerine karar alma yetkim yoktur.' dedi.

Yeni Şafak7 Mayıs 2025 Çarşamba 08:37 - Güncelleme:
Yolsuzluk operasyonu sonrası istifa eden İBB Genel Sekreteri Çağlar üç ismi işaret etti: Ben yapmadım onlar yaptı!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında ifade veren eski Genel Sekreter Can Akın Çağlar, İmamoğlu'nun 3 resmi danışmanı olduğunu belirterek, bu kişilerin yetki alanlarına müdahale edemediğini söyledi. Çağlar, "Basın ve iletişim konusunda Murat Ongun, belediyenin iştirakleri konusunda Ertan Yıldız, personel ve insan kaynakları konusunda Yiğit Oğuz Duman yetkiliydi. Bu şemada sınırlar kati şekilde belirlenmişti" dedi.

Can Akın Çağlar

SERT TARTIŞMALAR YAŞANDI

Çağlar savcılık ifadesinde, belediyedeki hiçbir ihale ve harcamada sürecine müdahale edemediğini belirterek, yetki alanlarının kesin sınırlarla çizildiğini ve kendi alanlarına müdahale etme söz konusu olduğunda da sert tartışmalar yaşadığını belirtti. Hatta, görev yaptığı süreçte Ertan Yıldız ve Murat Ongun ile tartışma yaşadığını aktaran Çağlar, her iki tartışmanın da kendi alanlarına müdahale etmemesi gerektiği yönünde yaşandığını ifade etti.

Yiğit Oğuz Duman - Murat Ongun - Ertan Yıldız

İHALELERİ KENDİLERİ YAPIYOR

Kimsenin yetkisi alanına müdahale edemediğini savunan Çağlar, "Benim bulunduğum genel sekreterlik görevinin bu birimlere müdahale etme, talimat verme ya da onlar yerine karar alma yetkisi yoktur" ifadelerini kullandı. Çağlar, genel sekreter olarak diğer birimlerle bütçe hazırladıklarını ancak bütçe kullanımının ilgili birimlerin inisiyatifinde olduğunu anlattı. Çağlar, "İhaleyi kendi yapar, harcama süreçlerini kendileri yönetirler. Daire başkanları da harcama yetkilisidir" vurgusu yaptı.

BANA İZİN VERMEZLER

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bahsi geçen yolsuzluk iddialarına ilişkin de konuşan Çağlar, "Benim bir ihaleye olası müdahalem mümkün olamaz. Müdahale etmek istesem de o birimden sorumlu danışmanlar buna müsaade etmezler. Aynı şekilde iletişimden sorumlu Murat Ongun, Ertan Yıldız'ın alanına da müdahale edemez. Herkesin alanı bellidir" şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU'NU TANIMIYORDUM

İmamoğlu'nun kasası olmasının mümkün olmadığı da kaydeden Çağlar, bürokratik geçmişinden dolayı ikili ilişkileri iyi olduğu için kendisinin seçilmiş olabileceğini dile getirdi. Çağlar şöyle konuştu: "İmamoğlu ile göreve başlamadan 10 gün önce görev sebebiyle görüştüm. Öncesinde de tanımıyordum. Dolayısıyla tanımadığım bir kişinin kasası olmam hayatın olağan akışına aykırıdır."

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