İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe ile 8 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Bahçetepe ile 8 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiği belirtildi.

İddianamenin, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği ifade edilen açıklamada, şüpheli Bahçetepe'nin "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından cezalandırılmasının talep edildiği bildirildi.

