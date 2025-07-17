Şile Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet çarkına ilişkin tanık Ali Bayram Üst, rüşvetin bir AVM'de kendisi tarafından avukat Ali Şafak'a elden pembe bir çantada verildiğini dile getirmişti. İçi binlerce euro dolu pembe rüşvet çantasının görüntüleri ortaya çıktı.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla 10 Temmuz'da gözaltına alınan ve CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın aralarında bulunduğu toplamda 6 şüpheliden, Başkan Kabadayı ile eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak, Belediye Hukuk İşlerinden Sorumlu avukat Ali Şafak ve Ruhsat Şefi Evren Buçhan tutuklandı.

Bir mimarlık şirketinde satış elemanı olarak çalışan Ali Bayram Üst geçtiğimiz günlerde CHP'li Şile Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet çarkıyla ilgili yürütülen soruşturmada ifade vermişti. Üst ifadesinde, yetkililerin kendi şirketinden 50 bin euro rüşvet talep ettiğini ve 35 bin euroda anlaşılarak rüşveti pembe bir çantada teslim ettiğini dile getirmişti. Sabah'ın haberine göre, içi binlerce euro dolu, pembe çantanın görüntülerine ulaşıldı.

RÜŞVET ALIŞVERİŞİNE GİDİŞ KAMERAYA TAKILDI

Rüşvet çantasının görüntülerinin yanı sıra, avukat Ali Şafak'a rüşvetin teslim edildiği geçtiğimiz 2 Mayıs tarihindeki Plaka Tanımlama Sistemi (PTS) üzerinden kamera kayıtları da soruşturma dosyasına girdi.

Savcılık, Üst'ün rüşvet verdiği tarihlerdeki PTS kayıtlarıyla Ali Şafak ve Üst'ün rüşvet teslimi için buluşma noktalarına giderlerken kamera görüntülerini de soruşturma dosyasına ekledi.

HER İŞLEM İÇİN PARA İSTENİR OLDU

Müteahhitlerin projelerinin ruhsat ve iskan işleriyle Şile Belediyesi'ni ilgilendiren kısımların takibinin kendisinin yaptığını ifadesinde anlatan Üst, "Son zamanlarda Tuncay Tolga Özçakmak, Avukat Ali Şafak, İmar Müdürü Aslı Kothan, Ruhsat Şefi Evren Buçhan'ın belediyede göreve başlamasıyla her işlem için para istenir oldu" ifadelerini kullanmıştı.

100 BİN EURO DAHA İSTEDİLER

Üst, ifadesinde Yeiniköy'de yapılan 10 villalık iş için kendilerinden 50 bin euro para talep edildiğini belirterek süreci şöyle anlatmıştı: " Yaklaşık 2 ay önce para ayarlandı. Beni, Ali Şafak isimli avukat whatsapptan aradı. Konum attı. Konum, Metro Garden AVM'de bulunan Kara Fırın isimli yerdi. Ben bu adrese 34 M...00. plakalı araç ile Cuma günü Cuma vaktinde gittim. Yanımda paraları koyduğum pembe çanta vardı. Hem çantanın hem paraların fotoğrafını çekmiştim. Avukata parayı verirken ses kaydına da aldım. Savcılığa teslim ettik. Ali Şafak'a çantayı bırakarak mekandan ayrıldım. Bir ay sonra ruhsatımız çıktı. Devamında bizden aynı konu için 100 bin euro istendi. Fakat biz tekrar para vermek istemediğimiz için tartışma yaşadık ve konu öyle kaldı."

RÜŞVETİ ALIP KİRALIK KASASINA KOYMUŞ

Tanık Üst tarafından geçtiğimiz 2 Mayıs günü rüşvet olarak verilen Euroların seri numaraları önceden polisle paylaşıldı. İkili arasındaki rüşvet alışverişinden sonra soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonda Avukat Ali Şafak'ın özel bir bankanın Aksaray şubesinde kiraladığı kasada arama yapıldı.

Kasada çıkan euro seri numaraları incelendi. Polisteki seri numaraları kayıtlı olan paralarla kiralık kasada bulunan paraların aynı olduğu tespit edildi.

CHP belediyesindeki rüşvete suçüstü!

Şile'de rüşvet skandalı büyüyor! Taşın altından İmamoğlu çıktı

Rüşvet listesi ele geçirildi