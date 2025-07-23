Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

1071'den bugüne kanlarını al bayrağımızın rengi yaparak bu toprakları bize vatan kılan her bir şehidimizi rahmetle yad ediyorum

Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babalarımızın o mübarek ellerinden öpüyorum. Her karışında bir yiğidin yattığı bu topraklar, dünyanın en büyük şehitliğidir.

Devletimizi, milletimizi, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek için elimizle birlikte gövdemizi de gerektiğinde taşın altına koyacağız

Polis Akademimizin farklı birimlerindeki eğitimlerini tamamlayan toplam 8238 öğrencimizi mezun ediyor sevinçlerine ortak oluyoruz.

Görevlerine başlayacak polislerimizden şu hakikati asla unutmamalarını istiyorum. Üzerinizdeki üniformalar hiç tereddüt etmeden şehadete yürüyen yiğitlerin kıyafetidir. Taşıdığınız kimlikler bu ülkenin huzur ve emniyetinin tapu senetleridir. İstisnasız hepiniz bu milletin gözbebeğidir, geleceğimizin güvencesidir.

Birlik ve beraberliği güçlendireceğiz. Millet olarak asırlardır şehitlerimizle yaşıyoruz, şehitlerimizle yürüyoruz. Emanetlerine canımız pahasına sahip çıkacağız. Bu topraklar dünyanın en büyük şehitliğidir.

Terörle etkin şekilde mücadele eden çetelere, mafyalara, katillere, zehir tacirlerine, trafik magandalarına ve siber zorbalara göz açtırmayan toplumsal huzurumuza kast edenlerin yakasına yapışan her bir polisimizle iftihar ediyoruz

Polis demek, geceyi nöbetle karşılamak, bayramı karakolda geçirmek, kendi çocuğunun en özel gününde başka çocukların güvenliğini sağlamak demektir.

19 Mart yolsuzluk operasyonu sonrasında sokakları karıştırmaya yönelik provokasyonlarda maruz kaldıkları onca harekete, kışkırtmaya, asitli baltalı saldırılara rağmen soğuk kanlılıklarını muhafaza eden emniyet güçlerimizi kutluyorum

Rüşvetin peşine düşen savcıları hedef alıyorlar. Bünyelerine sarmış yolsuzluk virüsünü temizlemek, rüşvetçilerle mücadele etmek yerine, bu milletin tertemiz evlatlarının şerefiyle oynuyorlar.

Rüşvetçileri adaletten kaçırmak için hiç kimse polise, yargı mensuplarına iftira atamaz, onları meydanlarda hedef gösteremez. Biz buna izin vermeyiz

Hırsı aklını esir almış kimi siyasilerin polisimizi rencide etiketlerini görüyoruz. Çıkmışlar polisin suç üstü yaptığı bir rüşvet rezaletini aklamak için kumpas yalanına sarılıyorlar

Bir yandan yolsuzluk çarklarını teker teker parçalarken, diğer yandan da ülkemizi terör belasından kurtaracak adımlar atıyoruz.

Hiçbir sabotaj, hiçbir tahrik, hiçbir tuzak, Türkiye'yi girdiği bu tarihi yoldan geri döndüremeyecek