  • Yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! CHP'li belediyede aşevi yemekleri üzerinden büyük vurgun
Eskişehir Tepebaşı Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, şüphelilerin paravan şirket kurarak aşevinden düğün salonuna gönderilen yemekler üzerinden belediyeye fatura kestikleri ve bu yolla gelir elde ettikleri belirtildi. Soruşturmada ayrıca bazı şüphelilerin farklı şirketler adına sahte imza atarak doğrudan temin edilen hizmetlerden haksız kazanç sağladıklarının tespit edildiği ifade edildi.

İHA18 Mayıs 2026 Pazartesi 11:25
Tepebaşı Belediyesi'ne çeşitli suçlarla ilgili bir operasyon başlatılmış, yaklaşık 20 kişi gözaltına alınmıştı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 33'ü belediye personeli olmak üzere toplam 60 kişi için gözaltı kararı çıkarıldığını açıklamıştı. Gözaltına alınan 25 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler ile ilgili detaylarda ortaya çıkmaya başladı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında para trafiği dikkat çekti. Milyonlarca liranın kurulan paravan şirketler aracılığıyla dağıtıldığı tespit edildi.

AŞ EVİNDEN DÜĞÜN SALONUNA YEMEKLER GÖTÜRÜLMÜŞ

Tepebaşı Belediyesi tarafından yapılan bir düğün salonundaki etkinliklere belediyeye başlı aş evinden yemek gönderilmiş. Yardıma muhtaç vatandaşlara dağıtılmak için genellikle hayırsever vatandaşların bağışladığı ürünlerden yapılan yemekler etkinliklerde dağıtılmış. Kurulan sistem ile bu yemekler belediyeye özel kalem müdürü ve belediye başkan yardımcısı tarafından kurulan paravan şirketler aracılığıyla kat kat fazlası ile fatura kesilmiş. Bu kesilen fatura düğün salonu işletmecisi aracılığıyla defalarca gerçekleşmiş. Yapılan bir etkinlikte 1 milyon lira para talep eden düğün salonu işletmecisine 6 milyonluk fatura kesmesi talep edildiği iddia edildi. Faturanın kesilmesi üzerine arada kalan parayı teslim eden düğün salonu işletmecisi ile yöneticiler arasından vergi kısmında anlaşmazlık çıktı. Bunun üzerine düğün salonu işletmecisi durumu savcılığa bildirdi. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında şüpheliler için dosya hazırlandı. Ardından operasyonla gözaltına alındılar.

DOĞRUDAN TEMİNDE SAHTE İMZALAR KULLANDILAR

Gözaltına alınan şüphelilerin ayrıca doğrudan temin ile aldıkları hizmetlerde farklı şirketler adına sahte imza attıkları tespit edildi. Polis ekipleri şirket sahiplerinin ifadesini aldı. İfadelerdeki imzalar ise kriminal laboratuvarlarında incelendi. Birçok şirket sahibi imzaların kendilerine ait olmadığını ifade etti. Gelen raporlarda imzaların sahte olduğu tespit edildi. Atılan sahte imzalar sonrasında şüphelilerin gelir elde ettiği öğrenildi.

PARALAR TEK ELDEN TOPLANIP DAĞITILMIŞ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri operasyon öncesi geniş bir çalışma gerçekleştirdi. Para trafiğini tespit eden ekipler, ardından operasyon için düğmeyen bastılar. Şüpheliler düğün salonu ve doğrudan temin ile elden ettikleri gelirleri, kurulan paravan şirketlere aktardı. Buradan paralar özel kalem müdürünün kardeşi Ö.E.'ye aktarıldı. Ö.E., tarafından ise elde edilen paralar farklı hesaplara dağıtıldığı belirlendi.

