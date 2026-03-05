İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2026 Perşembe / 17 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0038
  • EURO
    51,1968
  • ALTIN
    7292.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yolsuzluk soruşturmasında el konulmuştu: 45 milyon liradan satışa çıkacak
Güncel

Yolsuzluk soruşturmasında el konulmuştu: 45 milyon liradan satışa çıkacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında kayyım olarak görevlendirildiği Carsal Reklamcılık ve Yayıncılık AŞ'ye ait villayı satışa çıkardı.

AA5 Mart 2026 Perşembe 12:44 - Güncelleme:
Yolsuzluk soruşturmasında el konulmuştu: 45 milyon liradan satışa çıkacak
ABONE OL

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, İBB soruşturması kapsamında Carsal Reklamcılık ve Yayıncılık AŞ'ye kayyım olarak görevlendirilen TMSF, şirkete ait villanın satışa çıkardığını duyurdu.

İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Hüseyin Köksal'ın sahibi olduğu şirkete ait villa, 45 milyon 800 bin lira muhammen bedelle satışa sunulacak.

Açık teklif ve açık artırma yöntemleri kullanılarak düzenlenecek ihale, 17 Mart'ta saat 11'de İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Taşınmazların satışına ilişkin detaylı bilgi ve ihale şartlarına, TMSF'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.