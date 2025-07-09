İSTANBUL 36°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Temmuz 2025 Çarşamba / 14 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,0514
  • EURO
    46,9445
  • ALTIN
    4244.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmışlardı! Zeydan Karalar ve Ahmet Şahin görevden uzaklaştırıldı
Güncel

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmışlardı! Zeydan Karalar ve Ahmet Şahin görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

HABER MERKEZİ9 Temmuz 2025 Çarşamba 16:23 - Güncelleme:
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmışlardı! Zeydan Karalar ve Ahmet Şahin görevden uzaklaştırıldı
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Şahin'in görevden uzaklaştırılmasına ilişkin basın açıklamasında bulundu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 'İcbar Suretiyle İrtikap' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile tutuklanması üzerine İçişleri Bakanlığınca geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

YENİ BAŞKAN VEKİLİ PAZARTESİ GÜNÜ SEÇİLECEK

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında; Büyükçekmece ilçe Belediye Başkan Vekili (Belediye Meclis Üyesi) Ahmet Şahin; İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarihli ve 2025/742 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır. Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 09.07.2025 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince; Büyükçekmece İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" denildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.