15 Eylül 2025 Pazartesi
  • Yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: 3 şüpheli daha gözaltında
Güncel

Yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: 3 şüpheli daha gözaltında

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 zanlı gözaltına alındı.

15 Eylül 2025 Pazartesi 16:11
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüpheliyi daha yakaladı.

Böylece, soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüphelinin tamamı yakalanmış oldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, 13 Eylül'de yapılan operasyona ilişkin soruşturmada bazı detaylara ulaşıldı.

Buna göre, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için büyük bir alışveriş merkezinden alınan hediye çeklerinin ihtiyaç sahipleri yerine başkan yardımcısının aile üyeleri, sekreteri ve bazı görevliler tarafından kullanıldığı iddia edildi.

Yine belediye başkan yardımcılarından birinin, etkinlik ihalesi alan firmayı, hak edişini alabilmesi için belediyeye yakınlığıyla bilinen bir firmadan 2 milyon 500 bin lira değerinde gıda kolisi satın almaya zorladığı ve bu alımın gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Popüler Haberler
