27 Ağustos 2025 Çarşamba
  • Yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: İmamoğlu'nun avukatına yurt dışı yasağı
Güncel

Yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: İmamoğlu'nun avukatına yurt dışı yasağı

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmazi ‘yurt dışına çıkış yasağı' ile ‘imza' tedbiriyle serbest bırakıldı .

IHA27 Ağustos 2025 Çarşamba 16:56 - Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında "rüşvete aracılık etmek" suçundan gözaltına alınan, İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, yurt dışı yasağı ve imza tedbiriyle serbest bırakıldı.

