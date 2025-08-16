İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürüttüğü 'Yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında 9'uncu dalga operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda, şüpheli Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya A.Ş., Kültür A.Ş. ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 35 şüpheli tespit edildi.

SOSYAL MEDYA YAPISI ÇÖKTÜ

Polis ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında, Murat Ongun kontrolünde faaliyet gösteren ve Emrah Bağdatlı ile irtibatları tespit edilen 9 şüpheliyi de belirledi. İki soruşturmada kimlikleri belirlenen 44 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında olduğu 44 şüpheli gözaltına alındı.

ABLASI-ENİŞTESİ DE VAR

Gözaltına alına isimler şu şekilde: İnan Güney - Beyoğlu Belediye Başkanı, Yiğit Oğuz Duman - İBB İnsan Kaynakları Daire Başkanı Özge Bağdatlı (Firari Emrah Bağdatlı'nın kardeşi), Seyhan Özcan (İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü), Sabriye Akkaya (İnan Güney'in Ablası), İsmail Akkaya (İnan Güney'in eniştesi), Deniz Göleli (İnan Güney'in şoförü), Veysel Eren Güven (İnan Güney'in koruması), Recep Cebeci (İmamoğlu'nun şoförü), Nazlı Dalar MEDYA A.Ş. Görsel Yayınlar Koordinatörü, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Sezer Yerli (CHP Gençlik Kolları Dijital Komisyon Başkanı), Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Kazım Eren Sönmez (CHP İBB Meclis Grubu Sosyal Medya), Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Ataşehir Belediyesi Basın Danışmanı Zekai Kırat.

TERÖRİSTİN KUZENİ EKİPTE

Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terör örgütü DHKP/C mensubu iki teröristten biri olan Bahtiyar Doğruyol'un yakın akrabası Utku Doğruyol da yer alıyor. Yine aynı soruşturmanın dokuzuncu dalgasında önemli isimlerin yakalandığı ve emniyete götürdükleri bildirildi.

'REKLAM ALANLARINI GÜNEY YÖNETİR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün açıklamasında İBB soruşturmasında üç kere etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan Murat Kapki'yi referans almıştı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Kapki, savcılık sorgusunda ise Güney hakkında şu ifadeyi vermişti: Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, daha önce Beşiktaş Belediyesi'nin iştiraki olan BELTAŞ'ın genel müdürüydü. Beşiktaş Belediyesi'nde ve BELTAŞ'ta halen fiiliyatta yetkili ve söz sahibidir. Reklam alanlarıyla ilgili işleri organize etmektedir. Tutuklu Serkan Öztürk, Güney'in kasasıdır. Bu reklam alanlarını Serkan aracılığıyla bir yerlere vermektedir. Hüseyin Köksal'dan duymuş olduğum sistem içerisinde Güney de vardır. Güney, Ekrem İmamoğlu'na da çok yakın bir isimdir. Tabiri caizse İmamoğlu'nun adamıdır. Açık hava reklam sektöründe Güney'in yüksek miktarlarda haksız kazanç elde ettiği bilinir.

97 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İBB'ye yönelik ilk operasyonun yapıldığı 19 Mart'tan sonra düzenlenen 8 operasyonda 316 kişi gözaltına alınmış 97 kişi tutuklanmıştı.

