İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, emniyetteki ifadesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yönelik ithamda bulundu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürolarından sorumlu başsavcıvekili Necati Kayaközü koordinasyonunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada tutuklanan eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın emniyetteki ifadesine ulaşıldı.

Kaya'ya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan raporlar ile kooperatiflerin denetim raporları ve soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporlarında ortaya çıkan değerlendirmeler ile iddialara yönelik çeşitli sorular yöneltildi.

Yaklaşık 5 yıl, İZBETON AŞ Genel Müdürlüğü yapan Kaya'ya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlandıktan sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen raporda yer alan "2021-2024 yılları arasındaki seyahat, konaklama, yemek, uçak bileti ve organizasyon ve harcamalardaki usulsüzlükler ile araştırmaya konu olan 5 milyon 937 bin 136 liralık usulsüz harcamadaki 3 milyon 989 bin 879 lirayı oluşturan 107 faturanın kendisi tarafından imzalandığı" hatırlatıldı.

Harcamaların, şirketin organizasyonları neticesinde ilgili birim yetkililerince yapıldığını aktaran Kaya, "Çeşitli seyahatler, temsili ağırlama giderleri, temel atma törenleri tanıtım toplantıları gibi faaliyetlere ilişkin harcamalar yapılmıştır. Bu çeşitlilikte faaliyet yapan ve bilançosu 2 milyar lira olan bir şirketin yılda yaklaşık 1 milyon 500 bin lira yönetim gideri yapması hayatın olağan akışına ve ticari hayata uygundur." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından düzenlenen, "İki ay süreli, iş makinesi ve araç kiralama hizmeti alımı" kapsamında çalıştırılan bazı araçların fiilen herhangi bir işte çalıştığına dair veri olmadığı halde hak ediş cetvellerine eklenerek 4 milyon 214 bin 676 lira yersiz ödemeye yol açtığı yönündeki tespiti sorulan Kaya, kendisini şöyle savundu:

"Raporda bahsedilen mükerrer ve fazla ödemeleri kabul etmiyorum, iç denetleme raporlarındaki tespitlerin taraflı ve yanlış olduğunu düşünüyorum. İZBETON AŞ Genel Müdürü olarak benim 2023 ve 2024 yıllarında iş makinesi ve araç kiralama hizmet alım ihaleleri ve nakliye hizmet alım ihalelerine ait hak ediş ödemeleri sırasında bazı araçların her iki alıma ait hak edişlerde de yer alması, dolayısıyla toplam 3 milyon 683 bin 392 lira mükerrer ödemeye yol açılması iddialarıyla ilgili bu düzeyde detaylı bilgiye sahip olmam mümkün değildir.

İç denetim raporlarındaki tespitler afaki ve somut belgeye dayanmıyor. Bu işlerin kesin kabulünün yapılıp yapılmadığını bilmemekle beraber söz konusu firmaların alacaklarından ve teminatlarından kesilmesi mümkündür. Bunların yapılması yerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve birkaç bürokratın siyaseten geçmiş döneme ilişkin kötü niyetlerinin sonucu olarak iç denetim raporları savcılığa bildirilmiştir. Kendi içinde hukuken düzeltilmesi mümkün meseleler bir suç gibi gösterilmeye çalışılmış, hatalı raporlarla suç uydurulma cihetine gidilmiş böylelikle hem yargı boşuna meşgul edilmiş hem de siyasi intikam uğruna tarafımızın itibarı ile oynanmıştır."

Bilirkişi raporundaki 4 hak ediş ödemesiyle toplam 12 milyon 906 bin 634 lira tutarındaki yersiz ödemenin sorulduğu Kaya, "Zarar tespiti usule uygun değildir. Usulüne uygun fiziksel tespit yapılması halinde zarar olmadığı ortaya çıkacaktır. Zarar var ise bile kesinti yapılmıştır. Bu nedenle suç olmadığı kanaatindeyim." şeklinde cevap verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından "İş Makinesi ve Araç Kiralanması Hizmeti Alımı" ihalesinde 2023 yılında 45 milyon 570 bin 485 lira fazladan ödeme yapıldığına ilişkin Kaya, "Araçların nerede ne kadar süre kullanılacağı İzmir Büyükşehir Belediyesince belirlenmektedir. Bütün hak ediş işlemlerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON AŞ yetkilileri imzası bulunmaktadır. Kontrol ve denetim İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkisindedir. Bir zarar varsa da söz konusu şirketin İZBETON AŞ'den hem alacağı hem de teminatları bulunmaktadır. İddia edilen zarar buralardan kesilerek giderilebilir." yanıtını verdi.

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